Indikatoren

XR-squared - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1072
(14)
XR-Squared ist ein Indikator, der die lineare Regression zur Bestimmung der Vorhandenseins oder Fehlens eines Trends verwendet wird.

Die Linie des XR-Squared wird mit zwei Limits für die Bestimmung von Trend- oder Seitwärtsmarkt auf dem Chart dargestellt. Die Indikatorwerte variieren zwischen 0 und 100. Wenn der Indikator unter 30 fällt, gilt der Markt als flach, steigt er über 70, liegt ein Trend vor. Wenn sich ein Trend entwickelt, steigt die Linie des XR-Squared von Nicht-Trend zu Trend-Level. Wenn der Markt eine Spitze erreicht hat und ein Preisrückgang beginnt, fällt der Indikator wieder.

Je größer der Wert des XR-squared, desto mehr wird ein Trend wahrscheinlich und statistisch wichtig. Je nach Zeitraum verringert sich die kritische Zone.

Eingabe Parameter:

//+-----------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input int XPeriod=14;                    // Glättungslänge
input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA;   // Glättungsverfahren
input int RPeriod=3;                     // Glättunglänge
input int RPhase=100;                    // Glättungsparameter
input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Glättungsverfahren 
input int SignPeriod=14;                 // Glättungslänge der Signallinie
input int SignPhase=15;                  // Glättungsparameter
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Kalkulationspreis
input int Shift=0;                       // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars

Dieser Indikator erlaubt die Wahl des Glättungsverfahrens:

  1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
  4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
  6. JurX - ultralineare Glättung;
  7. ParMA - parabolische Glättung;
  8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
  9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
  10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

XR-Squared indicator

