XR-平方指标使用线形回归来判断市场趋势的存在与否。

XR-平方线本身有两个趋势级别和市场横盘，它们一起被显示在图表上。指标值的范围从 0 至 100。当指标回落并低于 30, 市场可认为是横盘, 并且，当指标上升高于 70, 市场可认为是呈现趋势。随着趋势的发展, XR-平方线从非趋势上涨至趋势水平级别。当市场达到顶部并开始回撤时，指标再次下降。



XR-平方的数值越高, 对新的趋势统计越显重要。依据周期, 趋势的临界力量级别减少。

输入参数:

input int XPeriod= 14 ; input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; input int RPeriod= 3 ; input int RPhase= 100 ; input Smooth_Method SignMethod= MODE_SMA ; input int SignPeriod= 14 ; input int SignPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

本指标允许改变平滑算法:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法

AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。