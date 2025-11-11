Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden trend göstergesi.

Birçok kişi normal BrainTrend1'i (BT1) kullanmayı reddetti, çünkü bu sistem çok fazla yanlış sinyal çiziyor. Bu sorunu çözmek için filtreler kullanmak ve grafiği ek göstergelerle yüklemek gerekiyordu. Bu göstergede bu sorun, göstergenin hesaplanmasında kullanılan fiyat zaman serilerinin JMA ile yumuşatılmasıyla çözülmüştür.



Sonuç olarak, gösterge daha kararlı hale gelmiştir. JMA-düzleştirme sayesinde, yanlış sinyaller çok daha az hale geldi, bu tür alanlar artık sistem tarafından düz olarak algılanıyor ve sistemin piyasa oynaklığına duyarlılığı artık "Uzunluk_" parametresi ile ayarlanabiliyor. Her zamanki BT1 ile karşılaştırıldığında, yeni gösterge grafikte daha güvenilir bir sistem olarak görünüyor, hatta bunun yeni bir trend izleme sistemi olduğunu bile söyleyebiliriz.

Göstergenin istemci terminalinin MQL5/Indicators klasöründe çalışması için derlenmiş JMA.mq5 gösterge dosyası gereklidir.