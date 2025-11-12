Kod TabanıBölümler
Göstergeler

ColorStdDev - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Bu son derece görsel trend gücü göstergesi, Standart Sapma teknik göstergesine dayanmaktadır.

Bu göstergenin puan olarak ifade edilen değerleri, göstergenin giriş parametreleri olan MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel ve FlatLevel olmak üzere üç seviyenin değerleriyle karşılaştırılır. Karşılaştırmanın sonucuna bağlı olarak, histogramın çubukları dört renkle renklendirilir. Bu parametrelerin değerleri her bir grafik için ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                             // Ortalama alma süresi
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;             // Histogram ortalama yöntemi
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti
input int MaxTrendLevel=100;                       // Maksimum trend seviyesi
input int MiddLeTrendLevel=40;                     // Orta trend seviyesi
input int FlatLevel=10;                            // Düz seviye

Gösterge RenkStdDev

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/761

