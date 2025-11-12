Fan sayfamıza katılın
ColorStdDev - MetaTrader 5 için gösterge
- 28
-
Bu son derece görsel trend gücü göstergesi, Standart Sapma teknik göstergesine dayanmaktadır.
Bu göstergenin puan olarak ifade edilen değerleri, göstergenin giriş parametreleri olan MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel ve FlatLevel olmak üzere üç seviyenin değerleriyle karşılaştırılır. Karşılaştırmanın sonucuna bağlı olarak, histogramın çubukları dört renkle renklendirilir. Bu parametrelerin değerleri her bir grafik için ayrı ayrı ayarlanmalıdır.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // Ortalama alma süresi input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Histogram ortalama yöntemi input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti input int MaxTrendLevel=100; // Maksimum trend seviyesi input int MiddLeTrendLevel=40; // Orta trend seviyesi input int FlatLevel=10; // Düz seviye
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/761
