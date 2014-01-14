Participe de nossa página de fãs
O indicador XR-Squared utiliza-se da regressão linear para determinar a presença ou a ausência de uma tendência no mercado.
A linha XR-Squared, juntamente com duas linhas de tendência e lateralização são exibidos no gráfico. Os valores dos indicadores estão definidos no intervalo de 0 a 100. Quando o indicador cai abaixo de 30, o mercado está lateralizado, e quando o indicador se eleva acima de 70, uma tendência está presente. Com o desenvolvimento da tendência, a linha XR-Squared sobe a partir do nível lateraziado até o de tendência. Quando o mercado atinge um topo e a retração se inicia, o indicador cai novamente.
Quanto maior for o valor de XR-Squared, mais provável que uma nova tendência seja estatisticamente importante. Dependendo do período, os níveis críticos de força e tendência decrescem.
Parâmetros de entrada
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input int XPeriod=14; // Período do indicador input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização input int RPeriod=3; // Período de suavização input int RPhase=100; // Parâmetros de suavização input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Método de suavização input int SignPeriod=14; // Período suavizado da linha de sinal input int SignPhase=15; // Parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
