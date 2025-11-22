Fan sayfamıza katılın
DSS Bressert - MetaTrader 5 için gösterge
Nikolay Kositsin
- 14
-
Yayınlandı:
Gerçek yazar:
Rosh
Double Smoothed Stochastics göstergesi William Blau (William Blau) ve Walter Bressert (Walter Bressert) tarafından bağımsız olarak önerilmiştir. DSS göstergesinin hesaplama yöntemi Stokastik göstergenin hesaplanmasına benzer, bu göstergenin ayırt edici özelliği değerleri hesaplamak için çift üstel düzleştirme kullanılmasıdır.
DSS gösterge değerlerinin yorumlanması Stokastik göstergeye benzer - 80'in üzerindeki değerler aşırı alım piyasasını, 20'nin altındaki değerler ise aşırı satım piyasasını gösterir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.08.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
Hesaplama
Nerede:
- Ln - n dönemi için en düşük fiyat değeri;
- Hn - n dönemi için en yüksek fiyat değeri;
- LXn - n dönemi için Xn'nin en küçük değeri;
- HXn - n dönemi için Xn'in en büyük değeri;
- EMA(r) - r periyodu ile üstel yumuşatma işlemi.
Şekil 1 DSS Bressert göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/789
Bu sinyal trend göstergesi, dijital Fatl filtresinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend yönü analizine dayanmaktadır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü genişliğine göre belirlenir.Ultra Spearman Sıra Korelasyonu
Bu sinyal trend göstergesi, özel Spearman Sıralama Korelasyonu göstergesinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend analizine dayanmaktadır.
Logaritmik Hareketli Ortalama, bir dönem içindeki en yüksek fiyatın ve en düşük fiyatın logaritmik ortalamasını sürekli olarak hesaplar.Ortalama Gün Aralığı
Ortalama Günlük Aralık Göstergesi.