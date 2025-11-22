Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

DSS Bressert - MetaTrader 5 için gösterge

Rosh | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
14
Derecelendirme:
(26)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

Rosh

Double Smoothed Stochastics göstergesi William Blau (William Blau) ve Walter Bressert (Walter Bressert) tarafından bağımsız olarak önerilmiştir. DSS göstergesinin hesaplama yöntemi Stokastik göstergenin hesaplanmasına benzer, bu göstergenin ayırt edici özelliği değerleri hesaplamak için çift üstel düzleştirme kullanılmasıdır.

DSS gösterge değerlerinin yorumlanması Stokastik göstergeye benzer - 80'in üzerindeki değerler aşırı alım piyasasını, 20'nin altındaki değerler ise aşırı satım piyasasını gösterir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.08.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Hesaplama


Nerede:

  • Ln - n dönemi için en düşük fiyat değeri;
  • Hn - n dönemi için en yüksek fiyat değeri;
  • LXn - n dönemi için Xn'nin en küçük değeri;
  • HXn - n dönemi için Xn'in en büyük değeri;
  • EMA(r) - r periyodu ile üstel yumuşatma işlemi.

Şekil 1 Bressert DSS göstergesi

Şekil 1 DSS Bressert göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/789

UltraFatl UltraFatl

Bu sinyal trend göstergesi, dijital Fatl filtresinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend yönü analizine dayanmaktadır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü genişliğine göre belirlenir.

Ultra Spearman Sıra Korelasyonu Ultra Spearman Sıra Korelasyonu

Bu sinyal trend göstergesi, özel Spearman Sıralama Korelasyonu göstergesinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend analizine dayanmaktadır.

Logarithmic Moving Average Logarithmic Moving Average

Logaritmik Hareketli Ortalama, bir dönem içindeki en yüksek fiyatın ve en düşük fiyatın logaritmik ortalamasını sürekli olarak hesaplar.

Ortalama Gün Aralığı Ortalama Gün Aralığı

Ortalama Günlük Aralık Göstergesi.