Double Smoothed Stochastics göstergesi William Blau (William Blau) ve Walter Bressert (Walter Bressert) tarafından bağımsız olarak önerilmiştir. DSS göstergesinin hesaplama yöntemi Stokastik göstergenin hesaplanmasına benzer, bu göstergenin ayırt edici özelliği değerleri hesaplamak için çift üstel düzleştirme kullanılmasıdır.

DSS gösterge değerlerinin yorumlanması Stokastik göstergeye benzer - 80'in üzerindeki değerler aşırı alım piyasasını, 20'nin altındaki değerler ise aşırı satım piyasasını gösterir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.08.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Nerede:

Ln - n dönemi için en düşük fiyat değeri;

Hn - n dönemi için en yüksek fiyat değeri;

LXn - n dönemi için Xn'nin en küçük değeri;

HXn - n dönemi için Xn'in en büyük değeri;

- n dönemi için Xn'in en büyük değeri; EMA(r) - r periyodu ile üstel yumuşatma işlemi.



Şekil 1 DSS Bressert göstergesi