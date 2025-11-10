Gerçek yazar:

Rosh

WKBIBS göstergesi, iki göstergenin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür: WKB ve IBS.

Bu gösterge forex'e yeni başlayanlar için bile uygundur ve profesyoneller için ticaret sistemine ek bir katkı olarak hizmet edecektir. WKBIBS, Stokastik gibi standart osilatörlere kıyasla en erken sinyalleri verir. Tüm ok göstergelerinin aksine, yanlış sinyaller vermez ve yeniden çizmez. WKBIBS, ok göstergelerinden görsel olarak çok daha karmaşık değildir, ancak daha erken ve daha doğru sinyaller verir.

Nasıl ticaret yapılır:

Mavi osilatör üst yeşil çizgiyi yukarıdan aşağıya geçtiğinde, bir satış sinyali alırız, eğer tersi olursa, mavi osilatör alt kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarıya geçerse, o zaman önümüzde bir satın alma sinyali vardır. Her şey çok basit ve en önemlisi, resimden de görebileceğiniz gibi, çok net - bir sinyal var ve grafikteki fiyat doğru yönde bir anlaşma yapmak için hala geçerli. Bir trend filtresinin olası kullanımı ve tercih edilen işlem yönü de dahil olmak üzere geri kalanı kendiniz seçebilirsiniz.

Giriş parametreleri:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

Bu göstergede ortalama alma yöntemi değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 11.10.2008 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.