Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

WKBIBS - MetaTrader 5 için gösterge

Rosh | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
22
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
VKW_BandsIBS.mq5 (20.11 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

Rosh

WKBIBS göstergesi, iki göstergenin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür: WKB ve IBS.

Bu gösterge forex'e yeni başlayanlar için bile uygundur ve profesyoneller için ticaret sistemine ek bir katkı olarak hizmet edecektir. WKBIBS, Stokastik gibi standart osilatörlere kıyasla en erken sinyalleri verir. Tüm ok göstergelerinin aksine, yanlış sinyaller vermez ve yeniden çizmez. WKBIBS, ok göstergelerinden görsel olarak çok daha karmaşık değildir, ancak daha erken ve daha doğru sinyaller verir.

Nasıl ticaret yapılır:

Mavi osilatör üst yeşil çizgiyi yukarıdan aşağıya geçtiğinde, bir satış sinyali alırız, eğer tersi olursa, mavi osilatör alt kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarıya geçerse, o zaman önümüzde bir satın alma sinyali vardır. Her şey çok basit ve en önemlisi, resimden de görebileceğiniz gibi, çok net - bir sinyal var ve grafikteki fiyat doğru yönde bir anlaşma yapmak için hala geçerli. Bir trend filtresinin olası kullanımı ve tercih edilen işlem yönü de dahil olmak üzere geri kalanı kendiniz seçebilirsiniz.

Giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA;   // IBS ortalama alma yöntemi
input int ILength=5;                       // IBS ortalama derinliği 
input int IPhase=15;                       // IBS ortalama parametresi,
input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; // IBS fiyat sabiti
input int IShift=0;                        // IBS göstergesi çubuklarda yatay kaydırma
input bool IDirect=true;                   // Göstergeyi dikey olarak çevirin

extern uint RPeriod=25;                    // Ekstremum arama süresi
input Smooth_Method SmMA_Method=MODE_SMA;  // Düzeltme yöntemi
input int SLength=3;                       // Düzeltme derinliği
input int SPhase=100;                      // Yumuşatma parametresi
input int SShift=0;                        // Kanal göstergesinin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması

Bu göstergede ortalama alma yöntemi değiştirilebilir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 11.10.2008 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.

VKW_BandsIBS göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/750

Simple_Three_Inside_Pattern_EA Simple_Three_Inside_Pattern_EA

Fiyat "İçeriden Üç" modelini oluşturduğunda işlem yapan basit bir Uzman Danışman.

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

Alış ve satış fiyatlarını mumların en yüksek ve en düşük değerlerine bağlayan bir mum grafiği

Sidus Sidus

Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir.

TrendManager TrendManager

Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi.