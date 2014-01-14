Autor real:

Rosh

WKBIBS é o oscilador da próxima geração combinado com as funções dos indicadores WKB e IBS.

Este indicador é bastante adequado, mesmo para iniciantes em Forex, ele também será uma boa adição a um sistema de negociação profissional. WKBIBS fornece sinais antecipados em comparação aos osciladores do tipo Estocástico. Em contraste com todos os indicadores de direção, ele não fornece sinais falso positivos, nem se redesenha. WKBIBS não é mais complexo do que os indicadores de direção em termos de visualização, mas fornece antecipadamente sinais corretos.

Uso:

Quando o oscilador azul cruza a linha verde de cima para baixo, é hora de vender, se o oscilador azul cruza a linha vermelha de baixo para cima, é hora de comprar. Ele é muito simples, e muito claro: no momento em que um sinal aparece, o preço do gráfico ainda está ideal para se entrar no mercado na direção apropriada. As outras características, incluindo a possibilidade de usar um filtro de tendência e direção que você pode escolher para você.

Parâmetros de entrada:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2008.