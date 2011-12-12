Ставь лайки и следи за новостями
WKBIBS - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 5374
Реальный автор:
Rosh
Индикатор WKBIBS является осциллятором нового поколения с совмещенными функциями двух индикаторов: WKB и IBS.
Этот индикатор подойдет даже для новичка в форексе, а для профи послужит дополнительным прибавлением в торговую систему. WKBIBS выдает наиболее ранние сигналы по сравнению со стандартными осцилляторами типа Stochastic. В отличии от всех стрелочных индикаторов, он не выдает ложных сигналов и не перерисовывает. WKBIBS действительно не намного сложнее визуально, чем стрелочные индикаторы, но выдает более ранние и правильные сигналы.
Как торговать:
Когда синий осциллятор пересекает верхнюю зеленую линию сверху вниз, то получаем сигнал на продажу, если наоборот, синий осциллятор пересекает нижнюю красную снизу вверх, то перед нами сигнал на покупку. Все очень просто, а главное, как вы можете видеть по картинке, очень четко - сигнал есть, а цена на графике еще актуальна для совершения сделки в нужном направлении. Остальное, в том числе возможное использование трендового фильтра и предпочтительного направления сделок, вы можете подобрать сами.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения IBS input int ILength=5; // Глубина усреднения IBS input int IPhase=15; // Параметр усреднения IBS, input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; // Ценовая константа IBS input int IShift=0; // Сдвиг индикатора IBS по горизонтали в барах input bool IDirect=true; // Переворот индикатора по вертикали extern uint RPeriod=25; // Период поиска экстремумов input Smooth_Method SmMA_Method=MODE_SMA; // Метод сглаживания input int SLength=3; // Глубина сглаживания input int SPhase=100; // Параметр сглаживания input int SShift=0; // Сдвиг индикатора канала по горизонтали в барах
В этом индикаторе метод усреднения можно изменять:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 11.10.2008.
