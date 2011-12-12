Реальный автор:

Rosh

Индикатор WKBIBS является осциллятором нового поколения с совмещенными функциями двух индикаторов: WKB и IBS.

Этот индикатор подойдет даже для новичка в форексе, а для профи послужит дополнительным прибавлением в торговую систему. WKBIBS выдает наиболее ранние сигналы по сравнению со стандартными осцилляторами типа Stochastic. В отличии от всех стрелочных индикаторов, он не выдает ложных сигналов и не перерисовывает. WKBIBS действительно не намного сложнее визуально, чем стрелочные индикаторы, но выдает более ранние и правильные сигналы.

Как торговать:

Когда синий осциллятор пересекает верхнюю зеленую линию сверху вниз, то получаем сигнал на продажу, если наоборот, синий осциллятор пересекает нижнюю красную снизу вверх, то перед нами сигнал на покупку. Все очень просто, а главное, как вы можете видеть по картинке, очень четко - сигнал есть, а цена на графике еще актуальна для совершения сделки в нужном направлении. Остальное, в том числе возможное использование трендового фильтра и предпочтительного направления сделок, вы можете подобрать сами.

Входные параметры:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

В этом индикаторе метод усреднения можно изменять:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 11.10.2008.