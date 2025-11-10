Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
TrendManager - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 25
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu kode dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Alejandro Galindo
Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Puan cinsinden limit input uint Fast_Period=23; // Hızlı MA dönemi. input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Hızlı MA fiyat türü input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Hızlı MA ortalama alma yöntemi input uint Slow_Period=84; // Yavaş MA dönemi. input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Yavaş MA'nın fiyat türü input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Yavaş MA ortalama alma yöntemi input int Shift=0; // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/754
