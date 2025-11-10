Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

TrendManager - MetaTrader 5 için gösterge

Alejandro Galindo | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
25
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

Alejandro Galindo

Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                        // Puan cinsinden limit
input uint Fast_Period=23;                    // Hızlı MA dönemi.
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Hızlı MA fiyat türü
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // Hızlı MA ortalama alma yöntemi
input uint Slow_Period=84;                    // Yavaş MA dönemi.
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Yavaş MA'nın fiyat türü
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // Yavaş MA ortalama alma yöntemi
input int  Shift=0;                           // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması

TrendManager göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/754

Sidus Sidus

Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir.

WKBIBS WKBIBS

WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür.

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

Bu, her yeni çubuktaki en yüksek satış ve en düşük teklifi kaydeden bir OHLC mum çubuğu grafiğidir

Manual Backtest Bar Replay Simulator Manual Backtest Bar Replay Simulator

Çubukları gizlemek için sadece dikey bir çizgiyi hareket ettirerek manuel geri testte size yardımcı olabilecek basit bir gösterge.