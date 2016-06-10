und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WKBIBS - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
983
Wirklicher Autor:
Rosh
WKBIBS ist ein Oszillator der nächsten Generation aus einer Kombination der Funktionen der Indikatoren WKB und IBS
Dieser Indikator ist gut geeignet für Anfänger im Forexhandel, wie auch eine gute Ergänzung für das Handelssystem eines Profis. WKBIBS liefert die frühsten Signale im Vergleich zu normalen Oszillatoren nach Art der Stochastik. Im Gegensatz zu allen Pfeil-Indikatoren, gibt er weder falsche Signale noch zeichnet er sich immer wieder neu. WKBIBS ist visuell nicht schwieriger als Pfeilindikatoren, aber seine Signale kommen früher und sind korrekter.
Verwendung:
Wenn die blaue Linie die obere grüne Linie kreuzt, ist es Zeit zu verkaufen, und wenn sie die untere rote Linie kreuzt, sollte man kaufen. Er ist sehr einfach und, noch wichtiger, sehr klar: in dem Moment, da das Signal erscheint, ist der Preis immer noch aktuell, um die Position in die richtige Richtung zu eröffnen. Den Rest, einschließlich die mögliche Verwendung von Trendfilter und die bevorzugte Handelsrichtung können Sie selber wählen.
Eingabe Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // IBS Glättungsverfahren input int ILength=5; // IBS Glättungslänge input int IPhase=15; // IBS Glättungsparameter input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; // IBS Kalkulationspreis input int IShift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars input bool IDirect=true; // Inverse Darstellung des Indikators extern uint RPeriod=25; // Suchlänge der Extrema period input Smooth_Method SmMA_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren input int SLength=3; // Glättungslänge input int SPhase=100; // Glättungsparameter input int SShift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Dieser Indikator erlaubt die Wahl des Glättungsverfahrens:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
- AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.
Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/750
