実際の著者：

Rosh

WKBIBSはWKB及びIBS指標の機能を備えた次世代のオシレータです。

この指標は外国為替の初心者のためにも非常に適していますし、プロの取引システムへの良き追加にもなります。WKBIBSは標準的なストキャスティック型のオシレータと比べてシグナルを最も早く生成します。矢印指標とは対照的に、偽信号は発生せず再描画もされません。WKBIBSは、矢印指標よりも視覚的に複雑ではありませんが、より早期かつ正確なシグナルを提供します。

使用法：

青のオシレータが下向きに上の緑線を横切るれば売り時で、上向きに下の赤を横切れば買い時です。それは非常にシンプルだし、最も重要的に、非常に明確です。シグナルが出現した瞬間にチャート上でみられる価格は依然として適切な方向で市場に参入するための実際の価格です。トレンドフィルタの利用とトレード方向の好みの設定などの残りの特徴も、自分自身で選択することができます。

入力パラメータは下記の通りです。

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

指標の平滑法は変更することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは元々MQL4で実装され2008年10月11日にコードベースで公開されました。