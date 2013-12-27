加入我们粉丝页
WKBIBS - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1762
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Rosh
WKBIBS 是下一代振荡器，组合了 WKB 和 IBS 指标功能。
本指标十分适合 Forex 的初学者，同时也是专家交易系统的极佳附属。WKBIBS 与标准 随机 类型指标相比，可以更早给出信号。对比所有的教头指标, 它既不给出假信号，也不重绘。WKBIBS 不比教头指标看上去更复杂，但它能更早给出正确信号。
用法:
当蓝色振荡器下穿上边界绿线, 此时为卖时机, 并且如果蓝色振荡器上穿下边界红线, 此时为买时机。它很简单，很重要, 十分的清晰: 当信号出现的时刻, 图表上就是相应方向的实际入场价格。其余特征，包括可用的趋势滤波器和首选的交易方向，你可以选择适合自己的。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // IBS 平滑方法 input int ILength=5; // IBS 平滑深度 input int IPhase=15; // IBS 平滑参数 input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; // IBS 适用价格 input int IShift=0; // IBS 水平位移柱线数 input bool IDirect=true; // 指标垂直反转 extern uint RPeriod=25; // 极限搜索周期 input Smooth_Method SmMA_Method=MODE_SMA; // 平滑方法 input int SLength=3; // 平滑深度 input int SPhase=100; // 平滑参数 input int SShift=0; // 指标水平位移柱线数
本指标允许改变平滑算法:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.10.2008.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/750