Gerçek Yazar:

GwadaTradeBoy

Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Pazara giriş noktalarını gösterir.

Sidus Yöntemi Ticaret Stratejisi Algoritması:

Sidus Yöntemi ticaret stratejisinin en iyi avantajı, ticaret yaparken herhangi bir ek filtre eklemenize gerek kalmamasıdır. Bu stratejiyle ticaret yaparken kayıplar vardır, ancak çok sık değildir. Bu ticaret stratejisi, FOREX piyasasında ticareti oldukça karlı hale getirir, özünü anlamak çok kolaydır, piyasaya giriş noktalarını bulmak ve bir ticaret pozisyonuna girişi gerçekleştirmek kolaydır.



"Sidus yöntemi" ticaret stratejisinin temel özellikleri:

Döviz çiftleri: EUR/GBP ve EUR/USD. Başkaları da olabilir, ancak yöntem bu çiftler üzerinde test edilmiştir;

Zaman aralığı - H1 (veya 30 dakika, ancak bu aralıkta daha fazla yanlış sinyal var);

Üstel Hareketli Ortalama: 18 EMA ve 28 EMA;

Ağırlıklı Hareketli Ortalama - 5 WMA ve 8 WMA.



18 EMA ve 28 EMA hareketli ortalamaları, bir tünel oluşturan iki hareketli çizgidir. Bu özellik, uzun vadeli bir trendin başlangıcını ve sonunu bulmanıza ve belirlemenize yardımcı olacaktır. 5 WMA ve 8 WMA size trend üzerinde nerede işlem yapacağınızı gösterecek ve ayrıca kısa vadeli bir trendin gücünü bilmenize yardımcı olacaktır.



"Sidus yöntemi" kullanılarak pazara giriş için alım satım sinyalleri:



Yalnızca tünel çok dar veya iç içe geçmiş olduğunda bir ticaret pozisyonu açın:

Alış pozisyonu açma: 5 WMA ve 8 WMA hareketli ortalamalar tüneli aşağıdan yukarıya doğru kesiyor. Ayrıca, 5 WMA'nın da 8 WMA'yı aşağıdan yukarıya doğru geçtiğini fark ederseniz, bu sinyal çok güçlüdür!

Satış pozisyonu açılışı: 5 WMA ve 8 WMA hareketli ortalamaları tüneli yukarıdan aşağıya doğru keser. Ayrıca, 5 WMA'nın da 8 WMA'yı yukarıdan aşağıya doğru geçtiğini fark ederseniz - bu aynı zamanda piyasaya girmek için çok iyi bir sinyaldir.

"Sidus yöntemine" göre trendin sonunu gösteren piyasadan çıkmak için alım satım sinyalleri:

Satın almak için: grafikteki fiyat zirveye ulaştı ve 5 WMA sanki 8 WMA hareketli ortalamanın altına "dalıyor" - açık işlem pozisyonunu kapatmalısınız.

Satmak: Grafikteki fiyat dibe ulaştı ve 5 WMA hareketli ortalama 8 WMA'nın üzerinde "zıplıyor" - ticaret pozisyonunu kapatmalısınız.



Ayrıca, tünel sınırları kesişmeye başlar başlamaz veya yaklaştıklarında ve bir hareketli ortalamaya benzer hale geldiklerinde DAİMA açık bir pozisyonu kapatmalısınız. Bu, mevcut trenddeki bir değişiklik için çok iyi bir işarettir. Bunu fark ederseniz, açık pozisyonu kapatmalı ve ters yönde bir işlem pozisyonu açmalısınız.



Bir işlem yapıyorsanız ve 5 WMA ve 8 WMA tüneli geçerse - çok dikkatli olun. Tünelin sınırları henüz geçilmediyse, her şey normaldir, ancak genellikle yakında geçileceklerinin ilk işaretidir - pozisyonu kapatmaya hazır olun.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 25.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.



