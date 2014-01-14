Autor real:

Rosh

WKBIBS es un oscilador de la próxima generación combinado con WKB y las funciones de los indicadores de IBS.

Este indicador es muy conveniente incluso para el principiante en Forex, también será una buena adición a un sistema de comercio de un profesional. WKBIBS da las señales primero en comparación con el tipo estándar de osciladores Estocásticos. A diferencia de todos los indicadores de dirección, este no da señales falsas, ni se redibuja. WKBIBS no es más complejo visualmente que los indicadores de dirección, pero da señales más tempranas y correctas.

Uso:

Cuando el oscilador azul cruza la línea verde superior hacia abajo, es el momento de vender, y si el oscilador azul cruza la línea roja inferior hacia arriba, es el momento de comprar. Es muy simple, y lo más importante, muy claro: en el momento en que aparece una señal, el precio en un gráfico sigue siendo actual para entrar en el mercado en la dirección apropiada. El resto de características que ofrece incluyendo el posible uso de un filtro de tendencia y dirección de los comercios preferidos se puede elegir por sí mismo.

Parámetros de entrada:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

Este indicador permite cambiar el método de suavizado:

SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralinear; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Debe tenerse en cuenta que cada tipo de Fase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente diferente. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase 11.10.2008.