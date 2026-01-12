Gerçek Yazar:

Martingeil

Düzeltilmiş ATR fiyat grafik noktalarına dönüştürüldü. Trendin büyüyüp büyümediğini veya zayıflayıp zayıflamadığını renkli olarak gösterir. Kırmızı renk, trendin güçlenmesine ve sarı - zayıflamasına karşılık gelir.

Göstergenin giriş parametreleri:



input int ATRPeriod= 12 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Göstergedeki ortalama algoritmalarını on olası seçenek arasından seçim yaparak değiştirebilirsiniz:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 ColorXATR göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 26.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.