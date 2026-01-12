Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

ColorXATR - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
10
Derecelendirme:
(16)
Yayınlandı:
colorxatr.mq5 (7.9 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (126.17 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek Yazar:

Martingeil

Düzeltilmiş ATR fiyat grafik noktalarına dönüştürüldü. Trendin büyüyüp büyümediğini veya zayıflayıp zayıflamadığını renkli olarak gösterir. Kırmızı renk, trendin güçlenmesine ve sarı - zayıflamasına karşılık gelir.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //ATR dönemi.
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; //ortalama yöntemi
input int XLength=5; //pürüzsüzleştirme derinliği 
input int XPhase=15; / / yumuşatma parametresi,
                     //JJMA için -100 ... aralığında değişen +100, geçici sürecin kalitesini etkiler;
// VIDIA için bu CMO dönemidir, AMA için bu yavaş hareket eden dönemdir
input int Shift=0; // çubuklarda gösterge yatay kayması

Göstergedeki ortalama algoritmalarını on olası seçenek arasından seçim yaparak değiştirebilirsiniz:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 ColorXATR göstergesi

Şekil 1 ColorXATR göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 26.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1038

IncGUI_BitPic IncGUI_BitPic

Piksel çizimi için grafik kontrolü

ColorRVI_HTF ColorRVI_HTF

Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen ve bulut şeklinde yapılan RVI (Relative Vigor Index) göstergesinin klasik bir versiyonu

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Binance fiyatlarını gerçek zamanlı modda görüntüleyin

DCC / Piercing DCC / Piercing

DCC / Piercing