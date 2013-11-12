真实作者:

Martingeil

平滑 ATR, 重新计算价格图表点。用颜色来显示趋势是否增强或削弱。红色所对应的趋势加强，黄色对应的趋势减弱。

指标输入参数:

input int ATRPeriod= 12 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

您可以改变指标的平滑算法，有十种可能选项。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - 自适应 JMA 平滑; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 开发的平滑算法; AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法。

应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;对于 VIDYA 它是 CMO 周期。对于 AMA，它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA, 快速 EMA 周期有一个固定值，省缺等于 2。对于 AMA，功率系数固定为 2。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 ColorXATR 指标

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 26.04.2011.