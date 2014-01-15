Participe de nossa página de fãs
ColorXATR - indicador para MetaTrader 5
- 1512
Autor real:
Martingeil
ATR suavizado, recalculado como pontos do gráfico de preço.
Ele usa diferentes cores para mostrar se está se fortalecendo ou enfraquecendo. A cor vermelha corresponde ao fortalecimento da tendência, já a amarela corresponde ao enfraquecimento da tendência.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input int ATRPeriod=12; // período do ATR input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // método de suavização input int XLength=5; // profundidade de suavização input int XPhase=15; // parâmetro de suavização input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador permite selecionar qualquer algoritmo de suavização dentre as dez possíveis opções:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO. Para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. O coeficiente potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiro em MQL4 e publicado na Base de Código 26.04.2011.
Fig.1 Indicador ColorXATR
