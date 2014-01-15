CodeBaseSeções
ColorXATR - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Martingeil

ATR suavizado, recalculado como pontos do gráfico de preço.

Ele usa diferentes cores para mostrar se está se fortalecendo ou enfraquecendo. A cor vermelha corresponde ao fortalecimento da tendência, já a amarela corresponde ao enfraquecimento da tendência.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| INDICATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12;                   // período do ATR
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // método de suavização
input int XLength=5;                      // profundidade de suavização
input int XPhase=15;                      // parâmetro de suavização
input int Shift=0;                        // deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador permite selecionar qualquer algoritmo de suavização dentre as dez possíveis opções:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO. Para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. O coeficiente potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"

Este indicador foi implementado primeiro em MQL4 e publicado na Base de Código 26.04.2011.

Fig.1 Indicador ColorXATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1038

