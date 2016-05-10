und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorXATR - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Martingeil
Geglätteter ATR, neu berechnet als Point-Chart.
Die Farbe zeigt, ob der Trend sich verstärkt oder abschwächt. Rot entspricht einer Trend-Stärkung, Gelb einer Abschwächung.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input int ATRPeriod=14; //АТR Periodenanzahl input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren input int XLength=5; // Periodenanzahl der Glättung input int XPhase=15; // Glättungsparameter input int Shift=0; // horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Sie können eine Auswahl treffen aus 10 Varianten zur Glättung:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
- JJMA - Adaptive JMA-Glättung;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande
- AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.
Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung. Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode. Und für AMA ist es die Periodenzahl des langsameren EMA. Diese Parameter wirken sich nicht auf die Glättung der anderen Algorithmen aus. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz des AMA ist auch unveränderlich 2.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Fig.1 The ColorXATR Indikator
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 26.04.2011.
