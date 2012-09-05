Реальный автор:

Martingeil

Сглаженный ATR, персчитанный в пункты ценового графика. Показывает цветом, растёт или слабеет тренд. Красный цвет соответствует усилению тренда, а жёлтый - его ослаблению.

Входные параметры индикатора:



input int ATRPeriod= 12 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ColorXATR

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.04.2011.