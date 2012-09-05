Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorXATR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3271
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Martingeil
Сглаженный ATR, персчитанный в пункты ценового графика. Показывает цветом, растёт или слабеет тренд. Красный цвет соответствует усилению тренда, а жёлтый - его ослаблению.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+
//| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА |
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //ATR период
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; //метод усреднения
input int XLength=5; //глубина сглаживания
input int XPhase=15; //параметр сглаживания,
//для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
// Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор ColorXATR
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.04.2011.
Графический элемент управления для пиксельного рисованияColorRVI_HTF
Классический вариант индикатора RVI (Relative Vigor Index), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облака
Индикатор MultiLineMovingAverage показывает в рабочем окне графика уровни шести средних линий с разных таймфреймов.SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation)
Двадцать линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окне