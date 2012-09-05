CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorXATR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3271
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Martingeil

Сглаженный ATR, персчитанный в пункты ценового графика. Показывает цветом, растёт или слабеет тренд. Красный цвет соответствует усилению тренда, а жёлтый - его ослаблению.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12; //ATR период
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; //метод усреднения
input int XLength=5; //глубина сглаживания                    
input int XPhase=15; //параметр сглаживания,
                     //для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
// Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"

Рис.1 Индикатор ColorXATR

Рис.1 Индикатор ColorXATR 

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.04.2011.  

IncGUI_BitPic IncGUI_BitPic

Графический элемент управления для пиксельного рисования

ColorRVI_HTF ColorRVI_HTF

Классический вариант индикатора RVI (Relative Vigor Index), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облака

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

Индикатор MultiLineMovingAverage показывает в рабочем окне графика уровни шести средних линий с разных таймфреймов.

SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation) SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation)

Двадцать линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окне