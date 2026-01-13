Kod TabanıBölümler
MultiLineMovingAverage - MetaTrader 5 için gösterge

MultiLineMovingAverage göstergesi, çalışma grafiği penceresinde farklı zaman dilimlerinden altı ortalama çizgisinin seviyelerini gösterir.

Ortalamaların parametreleri her dönem için özelleştirilebilir, ayrıca istediğiniz / ihtiyaç duyduğunuz zaman dilimlerinden ortalamaların görüntülenmesini etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 03.06.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

Giriş parametreleri:

//+------------------------------------------------+
//| Gösterge giriş parametreleri |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Çalıştırma seviyesi adı
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Çalıştırma seviyesi yorumu
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;              // Metin konumu
input uint TextSize=15;                             // Metin boyutu
input color  Up_levels_color=Lime;                  // Yukarı MA seviye rengi
input color  Fl_levels_color=Gray;                  // Düz MA seviyesi rengi
input color  Dn_levels_color=Red;                   // Aşağı MA seviye rengi
input uint CandleCount=10;                          // Seviye uzunluğu
//---
input bool display_MA1=true;                        // MA Seviyesini Göster
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;         // MA'nın Zaman Çerçevesi
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA;          // Yumuşatma MA yöntemi
input uint MA1_Length=10;                           // MA dönemi.
input uint MA1_Signal_Bar=1;                        // MA sinyal çubuğu
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Uygulanan fiyat
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;     // Çalıştırma seviyesi stili
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;                  // Çalıştırma seviyesi genişliği
//---
input bool display_MA2=true;                        // MA Seviyesini Göster
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;        // MA'nın Zaman Çerçevesi
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA;          // Yumuşatma MA yöntemi
input uint MA2_Length=10;                           // MA dönemi.
input uint MA2_Signal_Bar=1;                        // MA sinyal çubuğu
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Uygulanan fiyat
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;     // Çalıştırma seviyesi stili
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;                  // Çalıştırma seviyesi genişliği
//---
input bool display_MA3=true;                        // MA Seviyesini Göster
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;         // MA'nın Zaman Çerçevesi
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA;          // Yumuşatma MA yöntemi
input uint MA3_Length=10;                           // MA dönemi.
input uint MA3_Signal_Bar=1;                        // MA sinyal çubuğu
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Uygulanan fiyat
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;     // Çalıştırma seviyesi stili
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;                  // Çalıştırma seviyesi genişliği
//---
input bool display_MA4=true;                        // MA Seviyesini Göster
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;         // MA'nın Zaman Çerçevesi
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA;          // Yumuşatma MA yöntemi
input uint MA4_Length=10;                           // MA dönemi.
input uint MA4_Signal_Bar=1;                        // MA sinyal çubuğu 
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Uygulanan fiyat
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;     // Çalıştırma seviyesi stili
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;                  // Çalıştırma seviyesi genişliği
//---
input bool display_MA5=true;                        // MA Seviyesini Göster
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;        // MA'nın Zaman Çerçevesi
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA;          // Yumuşatma MA yöntemi
input uint MA5_Length=10;                           // MA dönemi.
input uint MA5_Signal_Bar=1;                        // MA sinyal çubuğu
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Uygulanan fiyat
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;     // Çalıştırma seviyesi stili
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;                  // Çalıştırma seviyesi genişliği
//---
input bool display_MA6=true;                        // MA Seviyesini Göster
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;         // MA'nın Zaman Çerçevesi
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA;          // Yumuşatma MA yöntemi
input uint MA6_Length=10;                           // MA dönemi.
input uint MA6_Signal_Bar=1;                        // MA sinyal çubuğu 
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Uygulanan fiyat
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;     // Çalıştırma seviyesi stili
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;                  // Çalıştırma seviyesi genişliği

Şekil 1 MultiLineMovingAverage göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1037

