Для того что бы отражался индикатор ему нужен индикатор SmAtr, кто автор индикатора SmAtr не знаю, нашел в своей базе индикаторов, мне показался интересным, сделал его разноцветным для лучшего восприятия, синяя линия - значит волатильность, красная - флет, желтая не то, и не другое :) -шучу, смена тенденции.

Пока не знаю что с ним делать если есть идеи готов выслушать.



