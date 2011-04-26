CodeBaseРазделы
AtrSmColor - индикатор для MetaTrader 4

Для того что бы отражался индикатор ему нужен индикатор SmAtr, кто автор индикатора SmAtr не знаю, нашел в своей базе индикаторов, мне показался интересным, сделал его разноцветным для лучшего восприятия, синяя линия - значит волатильность, красная - флет, желтая не то, и не другое :) -шучу, смена тенденции.

Пока не знаю что с ним делать если есть идеи готов выслушать.


