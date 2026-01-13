Gerçek yazar:

Ivan Kornilov

Bir pencerede yirmi satırlık Spearman'ın Sıralama Korelasyonu göstergesi.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 06.12.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

SpearmanStack_X20.mq5