Göstergeler

SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation göstergelerinden ipler) - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
16
Derecelendirme:
(20)
Yayınlandı:
Zip indir
Gerçek yazar:

Ivan Kornilov

Bir pencerede yirmi satırlık Spearman'ın Sıralama Korelasyonu göstergesi.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 06.12.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Gösterge SpearmanStack_X20.mq5

SpearmanStack_X20.mq5

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1056

