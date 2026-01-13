Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation göstergelerinden ipler) - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 16
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Ivan Kornilov
Bir pencerede yirmi satırlık Spearman'ın Sıralama Korelasyonu göstergesi.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 06.12.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
SpearmanStack_X20.mq5
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1056
MultiLineMovingAverage
MultiLineMovingAverage göstergesi, grafiğin çalışma penceresinde farklı zaman dilimlerinden altı ortalama çizginin seviyelerini gösterir.ASZ - Adaptive Structure ZigZag
A robust Market Structure analyzer that adapts to volatility. ASZ uses a Hybrid ATR engine to filter noise and detect reliable Swing points. Non-repainting on confirmed bars.
GMMA_Long_Gistogram
GMMA Uzun göstergesi, kolay sunum için bir histograma dönüştürülmüştür.Wickless Breakout
Fitilsiz koparma