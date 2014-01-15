Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorXATR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Martingeil
ATR suavizado, recalculado como puntos del gráfico de precios, que muestra por medio del color si la tendencia se fortalece o se debilita.
El color rojo significa consolidación de tendencia, y el amarillo quiere decir tendencia en deterioro.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------------+ input int ATRPeriod=12; // período ATR input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // método de suavizado input int XLength=5; // profundidad de suavizado input int XPhase=15; // parámetro de suavizado input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
Se pueden seleccionar hasta diez algoritmos de promediado distintos:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - suavizado adaptativo JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el algoritmo desarrollado por Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor. Para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_directory\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 26-04-2011.
Fig.1 El indicador ColorXATR
