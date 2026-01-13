Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
GMMA_Long_Gistogram - MetaTrader 5 için gösterge
Görüntülemeler: 17
- 17
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Matt Trigwell fikri, DmMikl86 tarafından histograma uygulanması
Gösterge GMMA_long'a dayanmaktadır, fikir kolay algılama için onu bir histograma dönüştürmekti. Gösterge bir trend göstergesidir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 11 . 10.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
Şekil 1 GMMA_Long_Gistogram göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1058
