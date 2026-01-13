Kod TabanıBölümler
GMMA_Long_Gistogram - MetaTrader 5 için gösterge

Gerçek yazar:

Matt Trigwell fikri, DmMikl86 tarafından histograma uygulanması

Gösterge GMMA_long'a dayanmaktadır, fikir kolay algılama için onu bir histograma dönüştürmekti. Gösterge bir trend göstergesidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 11 . 10.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 GMMA_Long_Gistogram göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1058

