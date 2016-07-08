コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXATR - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Martingeil

価格チャートのポイントとして計算される平滑化されたATR。

動向が強まるか弱まるかの表示に色を使います。赤は動向の強化に対応し、黄色は動向の弱体化に対応しています。

指標入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標入力パラメータ                  |
//+-----------------------------------+
input int ATRPeriod=12;                   // ATR期間
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; // 平滑法
input int XLength=5;                      // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;                      // 平滑化のパラメータ
input int Shift=0;                        // バーでの指標の横シフト

平均化アルゴリズムは10の可能なバリアントから選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JMA - 適応平滑化
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜+100の範囲を持つ外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。これらのパラメータは、他のアルゴリズムでは平滑化には影響を与えません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗係数も2に固定されています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。 

図1 ColorXATR指標

この指標は初めにMQL4で実装され2011年4月26日にコードベースで公開されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1038

