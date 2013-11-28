请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
T3 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2732
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Tim Tillson
T3 指标由 Tim Tillson 创建于 1998。
开发新的移动平均线的原因是为了提高噪声滤波器，以及降低在大多数均线中发现的滞后。本指标基于价格的多个指数平滑。交易信号是: 当价格上穿指标时买，以及当下穿时卖。
此指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CT3 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
T3 移动平均指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/424
QQECloud
本 QQECloud 定量定性是指标，基于更计算复杂的 RSI 平滑指标。Exp_F2a_AO
交易系统使用 F2a_AO 信号指标。