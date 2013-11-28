真实作者:

Tim Tillson

T3 指标由 Tim Tillson 创建于 1998。

开发新的移动平均线的原因是为了提高噪声滤波器，以及降低在大多数均线中发现的滞后。本指标基于价格的多个指数平滑。交易信号是: 当价格上穿指标时买，以及当下穿时卖。

此指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CT3 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

T3 移动平均指标