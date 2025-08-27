Валюты / WPC
WPC: W. P. Carey Inc REIT
68.12 USD 0.53 (0.77%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WPC за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.94, а максимальная — 68.67.
Следите за динамикой W. P. Carey Inc REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WPC
Дневной диапазон
67.94 68.67
Годовой диапазон
52.91 68.98
- Предыдущее закрытие
- 68.65
- Open
- 68.38
- Bid
- 68.12
- Ask
- 68.42
- Low
- 67.94
- High
- 68.67
- Объем
- 1.716 K
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- 2.07%
- 6-месячное изменение
- 7.12%
- Годовое изменение
- 9.13%
