WPC: W. P. Carey Inc REIT

68.12 USD 0.53 (0.77%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WPC за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.94, а максимальная — 68.67.

Следите за динамикой W. P. Carey Inc REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
67.94 68.67
Годовой диапазон
52.91 68.98
Предыдущее закрытие
68.65
Open
68.38
Bid
68.12
Ask
68.42
Low
67.94
High
68.67
Объем
1.716 K
Дневное изменение
-0.77%
Месячное изменение
2.07%
6-месячное изменение
7.12%
Годовое изменение
9.13%
