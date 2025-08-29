Divisas / WPC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WPC: W. P. Carey Inc REIT
67.93 USD 0.19 (0.28%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WPC de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.79, mientras que el máximo ha alcanzado 68.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas W. P. Carey Inc REIT. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPC News
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Acciones de W P Carey alcanzan un máximo de 52 semanas a 68.3 USD
- Las acciones de W P Carey alcanzan un máximo de 52 semanas a 68,3 dólares
- W P Carey stock hits 52-week high at 68.3 USD
- Wells Fargo mejora la calificación de las acciones de W. P. Carey por mejor rotación de activos
- W. P. Carey stock rating upgraded by Wells Fargo on improved asset rotation
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- 5 Top Dividend Stocks Yielding 5% or More That You Shouldn't Hesitate to Buy Right Now
- Vornado Acquires 623 Fifth Avenue Condominium Office for $218M
- Terreno Realty Acquires Property in South San Francisco
- Slacking Into A Rate Cut
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- W P Carey stock hits 52-week high at 67.44 USD
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- W. P. Carey reports $1.3 billion in year-to-date investments
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- 3 Dividend Stocks I Plan to Invest $250 Into This Week for Passive Income
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Got $1,000 to Invest This September? These Ultra-High-Yielding Dividend Stocks Could Turn It Into Over $60 of Annual Passive Income.
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Medical Properties Secures New Lease for Six California Facilities
- De-Dollarization Is Accelerating
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
Rango diario
67.79 68.86
Rango anual
52.91 68.98
- Cierres anteriores
- 68.12
- Open
- 68.24
- Bid
- 67.93
- Ask
- 68.23
- Low
- 67.79
- High
- 68.86
- Volumen
- 1.581 K
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 1.78%
- Cambio a 6 meses
- 6.82%
- Cambio anual
- 8.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B