FiyatlarBölümler
Dövizler / WPC
Geri dön - Hisse senetleri

WPC: W. P. Carey Inc REIT

67.18 USD 0.28 (0.42%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WPC fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.13 ve Yüksek fiyatı olarak 67.90 aralığında işlem gördü.

W. P. Carey Inc REIT hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WPC haberleri

Günlük aralık
67.13 67.90
Yıllık aralık
52.91 68.98
Önceki kapanış
67.46
Açılış
67.59
Satış
67.18
Alış
67.48
Düşük
67.13
Yüksek
67.90
Hacim
1.471 K
Günlük değişim
-0.42%
Aylık değişim
0.66%
6 aylık değişim
5.65%
Yıllık değişim
7.63%
21 Eylül, Pazar