Dövizler / WPC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WPC: W. P. Carey Inc REIT
67.18 USD 0.28 (0.42%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WPC fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.13 ve Yüksek fiyatı olarak 67.90 aralığında işlem gördü.
W. P. Carey Inc REIT hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPC haberleri
- Realty Income Vs. W. P. Carey: Which Is The Better REIT To Buy Today? (NYSE:O)
- W.P. Carey Announces Dividend Rise: Is the Hike Sustainable?
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- W. P. Carey raises quarterly dividend to $0.910 per share
- 1 Financial Stock That Can Easily Weather a Fed Rate Cut
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- W P Carey hissesi 68,3 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- W P Carey stock hits 52-week high at 68.3 USD
- W. P. Carey stock rating upgraded by Wells Fargo on improved asset rotation
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- 5 Top Dividend Stocks Yielding 5% or More That You Shouldn't Hesitate to Buy Right Now
- Vornado Acquires 623 Fifth Avenue Condominium Office for $218M
- Terreno Realty Acquires Property in South San Francisco
- Slacking Into A Rate Cut
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- W P Carey stock hits 52-week high at 67.44 USD
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- W. P. Carey reports $1.3 billion in year-to-date investments
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- 3 Dividend Stocks I Plan to Invest $250 Into This Week for Passive Income
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Got $1,000 to Invest This September? These Ultra-High-Yielding Dividend Stocks Could Turn It Into Over $60 of Annual Passive Income.
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
Günlük aralık
67.13 67.90
Yıllık aralık
52.91 68.98
- Önceki kapanış
- 67.46
- Açılış
- 67.59
- Satış
- 67.18
- Alış
- 67.48
- Düşük
- 67.13
- Yüksek
- 67.90
- Hacim
- 1.471 K
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- 0.66%
- 6 aylık değişim
- 5.65%
- Yıllık değişim
- 7.63%
21 Eylül, Pazar