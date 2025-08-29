通貨 / WPC
WPC: W. P. Carey Inc REIT
67.46 USD 0.47 (0.69%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WPCの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり67.31の安値と68.03の高値で取引されました。
W. P. Carey Inc REITダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPC News
- W. P. Carey raises quarterly dividend to $0.910 per share
- 1 Financial Stock That Can Easily Weather a Fed Rate Cut
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- W P Careyの株価、68.3ドルで52週高値を記録
- W P Carey stock hits 52-week high at 68.3 USD
- W. P. Carey stock rating upgraded by Wells Fargo on improved asset rotation
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- 5 Top Dividend Stocks Yielding 5% or More That You Shouldn't Hesitate to Buy Right Now
- Vornado Acquires 623 Fifth Avenue Condominium Office for $218M
- Terreno Realty Acquires Property in South San Francisco
- Slacking Into A Rate Cut
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- W P Carey stock hits 52-week high at 67.44 USD
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- W. P. Carey reports $1.3 billion in year-to-date investments
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- 3 Dividend Stocks I Plan to Invest $250 Into This Week for Passive Income
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Got $1,000 to Invest This September? These Ultra-High-Yielding Dividend Stocks Could Turn It Into Over $60 of Annual Passive Income.
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Medical Properties Secures New Lease for Six California Facilities
- De-Dollarization Is Accelerating
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
1日のレンジ
67.31 68.03
1年のレンジ
52.91 68.98
- 以前の終値
- 67.93
- 始値
- 67.50
- 買値
- 67.46
- 買値
- 67.76
- 安値
- 67.31
- 高値
- 68.03
- 出来高
- 1.177 K
- 1日の変化
- -0.69%
- 1ヶ月の変化
- 1.08%
- 6ヶ月の変化
- 6.09%
- 1年の変化
- 8.07%
