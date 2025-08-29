クォートセクション
通貨 / WPC
株に戻る

WPC: W. P. Carey Inc REIT

67.46 USD 0.47 (0.69%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WPCの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり67.31の安値と68.03の高値で取引されました。

W. P. Carey Inc REITダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WPC News

1日のレンジ
67.31 68.03
1年のレンジ
52.91 68.98
以前の終値
67.93
始値
67.50
買値
67.46
買値
67.76
安値
67.31
高値
68.03
出来高
1.177 K
1日の変化
-0.69%
1ヶ月の変化
1.08%
6ヶ月の変化
6.09%
1年の変化
8.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K