WPC: W. P. Carey Inc REIT
67.75 USD 0.18 (0.26%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WPC para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.50 e o mais alto foi 68.03.
Veja a dinâmica do par de moedas W. P. Carey Inc REIT. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WPC Notícias
Faixa diária
67.50 68.03
Faixa anual
52.91 68.98
- Fechamento anterior
- 67.93
- Open
- 67.50
- Bid
- 67.75
- Ask
- 68.05
- Low
- 67.50
- High
- 68.03
- Volume
- 107
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- 1.51%
- Mudança de 6 meses
- 6.54%
- Mudança anual
- 8.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh