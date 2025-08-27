货币 / WPC
WPC: W. P. Carey Inc REIT
68.60 USD 0.48 (0.70%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WPC汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点68.09和高点68.72进行交易。
关注W. P. Carey Inc REIT动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
68.09 68.72
年范围
52.91 68.98
- 前一天收盘价
- 68.12
- 开盘价
- 68.24
- 卖价
- 68.60
- 买价
- 68.90
- 最低价
- 68.09
- 最高价
- 68.72
- 交易量
- 337
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 2.79%
- 6个月变化
- 7.88%
- 年变化
- 9.90%
