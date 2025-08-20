КотировкиРазделы
TAP: Molson Coors Beverage Company Class B

47.43 USD 0.39 (0.82%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TAP за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.97, а максимальная — 48.13.

Следите за динамикой Molson Coors Beverage Company Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TAP

Дневной диапазон
46.97 48.13
Годовой диапазон
46.94 64.66
Предыдущее закрытие
47.82
Open
47.86
Bid
47.43
Ask
47.73
Low
46.97
High
48.13
Объем
5.102 K
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
-4.28%
6-месячное изменение
-22.35%
Годовое изменение
-17.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.