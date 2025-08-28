Devises / TAP
TAP: Molson Coors Beverage Company Class B
46.57 USD 0.33 (0.70%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TAP a changé de -0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.35 et à un maximum de 47.22.
Suivez la dynamique Molson Coors Beverage Company Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
46.35 47.22
Range Annuel
46.35 64.66
- Clôture Précédente
- 46.90
- Ouverture
- 47.22
- Bid
- 46.57
- Ask
- 46.87
- Plus Bas
- 46.35
- Plus Haut
- 47.22
- Volume
- 3.644 K
- Changement quotidien
- -0.70%
- Changement Mensuel
- -6.01%
- Changement à 6 Mois
- -23.76%
- Changement Annuel
- -19.25%
20 septembre, samedi