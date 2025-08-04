КотировкиРазделы
Валюты / SYK
SYK: Stryker Corporation

376.57 USD 0.76 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SYK за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 375.00, а максимальная — 378.53.

Следите за динамикой Stryker Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SYK

Дневной диапазон
375.00 378.53
Годовой диапазон
329.16 405.81
Предыдущее закрытие
377.33
Open
375.00
Bid
376.57
Ask
376.87
Low
375.00
High
378.53
Объем
1.775 K
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-3.05%
6-месячное изменение
2.50%
Годовое изменение
4.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.