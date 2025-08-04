Divisas / SYK
SYK: Stryker Corporation
376.66 USD 0.09 (0.02%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SYK de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 374.82, mientras que el máximo ha alcanzado 381.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stryker Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
374.82 381.19
Rango anual
329.16 405.81
- Cierres anteriores
- 376.57
- Open
- 376.00
- Bid
- 376.66
- Ask
- 376.96
- Low
- 374.82
- High
- 381.19
- Volumen
- 1.392 K
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- -3.03%
- Cambio a 6 meses
- 2.52%
- Cambio anual
- 4.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B