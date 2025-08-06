CotationsSections
Devises / SYK
Retour à Actions

SYK: Stryker Corporation

376.70 USD 0.97 (0.26%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SYK a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 376.31 et à un maximum de 380.34.

Suivez la dynamique Stryker Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYK Nouvelles

Range quotidien
376.31 380.34
Range Annuel
329.16 405.81
Clôture Précédente
377.67
Ouverture
378.94
Bid
376.70
Ask
377.00
Plus Bas
376.31
Plus Haut
380.34
Volume
1.526 K
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
-3.01%
Changement à 6 Mois
2.53%
Changement Annuel
4.06%
20 septembre, samedi