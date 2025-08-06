KurseKategorien
SYK: Stryker Corporation

377.67 USD 1.01 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SYK hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 373.27 bis zu einem Hoch von 378.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stryker Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SYK News

Tagesspanne
373.27 378.11
Jahresspanne
329.16 405.81
Vorheriger Schlusskurs
376.66
Eröffnung
374.00
Bid
377.67
Ask
377.97
Tief
373.27
Hoch
378.11
Volumen
2.206 K
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
-2.77%
6-Monatsänderung
2.80%
Jahresänderung
4.33%
