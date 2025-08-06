Währungen / SYK
SYK: Stryker Corporation
377.67 USD 1.01 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYK hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 373.27 bis zu einem Hoch von 378.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stryker Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SYK News
- SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
- Stryker: Rothschild Redburn startet Coverage mit "Neutral" und Kursziel von 420 $
- Stryker stock initiated at Neutral by Rothschild Redburn with $420 target
- Needham maintains Hold rating on Penumbra stock ahead of PE trial results
- SNN or SYK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Has Akero Therapeutics (AKRO) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Shoulder Innovations stock initiated with Buy rating by BTIG
- Stryker Stock: Keeps Beating Expectations, Yet Investors Should Stay Cautious (NYSE:SYK)
- Stryker's Robotics and Global Gains Offset by Macro Concerns
- Stryker Q2: Record Mako Installation And High Utilization (NYSE:SYK)
- Can An Activist Shake Up Medtronic's 'More Solid Than Stellar' Results?
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Stryker (SYK) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- SNN vs. SYK: Which Stock Is the Better Value Option?
- ISRG's Ion Platform Procedure Grows 52%: Can This Trend Continue?
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- J&J's MedTech Unit Sales Improve in Q2: Will the Upside Continue?
- Exclusive-India pauses plans to buy U.S. arms after Trump’s tariffs
- Stryker declares quarterly dividend of $0.84 per share
- Analysis-Struggling US healthcare stocks endure rough 2025 but draw some bargain hunters
- Stryker (SYK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
373.27 378.11
Jahresspanne
329.16 405.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 376.66
- Eröffnung
- 374.00
- Bid
- 377.67
- Ask
- 377.97
- Tief
- 373.27
- Hoch
- 378.11
- Volumen
- 2.206 K
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- -2.77%
- 6-Monatsänderung
- 2.80%
- Jahresänderung
- 4.33%
