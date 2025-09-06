Валюты / SCHW
SCHW: Charles Schwab Corporation (The)
91.00 USD 1.09 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHW за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.50, а максимальная — 92.39.
Следите за динамикой Charles Schwab Corporation (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
90.50 92.39
Годовой диапазон
62.41 99.59
- Предыдущее закрытие
- 92.09
- Open
- 92.32
- Bid
- 91.00
- Ask
- 91.30
- Low
- 90.50
- High
- 92.39
- Объем
- 23.590 K
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -4.61%
- 6-месячное изменение
- 17.22%
- Годовое изменение
- 40.82%
