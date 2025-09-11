통화 / SCHW
SCHW: Charles Schwab Corporation (The)
94.31 USD 1.04 (1.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SCHW 환율이 오늘 1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.81이고 고가는 94.55이었습니다.
Charles Schwab Corporation (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SCHW News
- ‘I want to live in a place that I can enjoy’: I’m 69, single and get $3,000 in Social Security. Can I afford $2,000 rent?
- Schwab Seeks to Win Retail Investors by Expanding Branch Network
- 찰스 슈왑, 10월 16일 투자자 대상 사업 업데이트 개최
- Charles Schwab to host fall business update for investors on Oct. 16
- 슈왑, 지점 16곳 추가 및 직원 400명 채용 계획 발표
- Schwab to add 16 new branches, hire 400 staff amid expansion
- Here’s where you can find higher yields on your cash now, as Fed cuts loom and CD rates are already falling
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- 찰스 슈왑, 트루이스트 ’매수’ 등급 유지에 주가 보합세
- Charles Schwab stock holds steady as Truist reiterates Buy rating
- HOOD Platform Assets Cross $300B Mark: A Catalyst for Top-Line Growth?
- 찰스 슈왑, 8월 순신규 자산 444억 달러 보고
- Charles Schwab reports $44.4 billion in core net new assets for August
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- What it was like at Robinhood’s Hood Summit: DJs, go-karts and invite-only parties for active traders
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- IBD's 30 Most Trusted Financial Companies — See The List
- Should You Buy IBKR Stock Despite Its Premium Valuation?
- These 18 stocks will likely lead the market between now and December
- Stablecoins Now Hold $210 Billion. Here's How That Compares to Your Bank and Brokerage.
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Opinion: The Stock Market Is on Shakier Ground Than Wall Street Seems to Think
일일 변동 비율
92.81 94.55
년간 변동
62.41 99.59
- 이전 종가
- 93.27
- 시가
- 93.34
- Bid
- 94.31
- Ask
- 94.61
- 저가
- 92.81
- 고가
- 94.55
- 볼륨
- 13.622 K
- 일일 변동
- 1.12%
- 월 변동
- -1.14%
- 6개월 변동
- 21.49%
- 년간 변동율
- 45.95%
