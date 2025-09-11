Devises / SCHW
SCHW: Charles Schwab Corporation (The)
94.31 USD 1.04 (1.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCHW a changé de 1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.81 et à un maximum de 94.55.
Suivez la dynamique Charles Schwab Corporation (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SCHW Nouvelles
Range quotidien
92.81 94.55
Range Annuel
62.41 99.59
- Clôture Précédente
- 93.27
- Ouverture
- 93.34
- Bid
- 94.31
- Ask
- 94.61
- Plus Bas
- 92.81
- Plus Haut
- 94.55
- Volume
- 13.622 K
- Changement quotidien
- 1.12%
- Changement Mensuel
- -1.14%
- Changement à 6 Mois
- 21.49%
- Changement Annuel
- 45.95%
20 septembre, samedi