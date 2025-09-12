FiyatlarBölümler
Dövizler / SCHW
Geri dön - Hisse senetleri

SCHW: Charles Schwab Corporation (The)

94.31 USD 1.04 (1.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHW fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.81 ve Yüksek fiyatı olarak 94.55 aralığında işlem gördü.

Charles Schwab Corporation (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHW haberleri

Günlük aralık
92.81 94.55
Yıllık aralık
62.41 99.59
Önceki kapanış
93.27
Açılış
93.34
Satış
94.31
Alış
94.61
Düşük
92.81
Yüksek
94.55
Hacim
13.622 K
Günlük değişim
1.12%
Aylık değişim
-1.14%
6 aylık değişim
21.49%
Yıllık değişim
45.95%
21 Eylül, Pazar