Dövizler / SCHW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SCHW: Charles Schwab Corporation (The)
94.31 USD 1.04 (1.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCHW fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.81 ve Yüksek fiyatı olarak 94.55 aralığında işlem gördü.
Charles Schwab Corporation (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHW haberleri
- 24/7 Trading Is Coming. But Is It a Good Thing?
- Robinhood Stock, Other Financials Near Buy Points As This Industry Outperforms
- ‘I want to live in a place that I can enjoy’: I’m 69, single and get $3,000 in Social Security. Can I afford $2,000 rent?
- Schwab Seeks to Win Retail Investors by Expanding Branch Network
- Charles Schwab, 16 Ekim’de yatırımcılar için sonbahar iş güncellemesi düzenleyecek
- Charles Schwab to host fall business update for investors on Oct. 16
- Schwab 16 yeni şube açacak, genişleme kapsamında 400 personel alacak
- Schwab to add 16 new branches, hire 400 staff amid expansion
- Here’s where you can find higher yields on your cash now, as Fed cuts loom and CD rates are already falling
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Truist, Charles Schwab hissesi için Al tavsiyesini yineledi
- Charles Schwab stock holds steady as Truist reiterates Buy rating
- HOOD Platform Assets Cross $300B Mark: A Catalyst for Top-Line Growth?
- Charles Schwab, Ağustos ayında 44,4 milyar dolar temel net yeni varlık bildirdi
- Charles Schwab reports $44.4 billion in core net new assets for August
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- What it was like at Robinhood’s Hood Summit: DJs, go-karts and invite-only parties for active traders
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- IBD's 30 Most Trusted Financial Companies — See The List
- Should You Buy IBKR Stock Despite Its Premium Valuation?
- These 18 stocks will likely lead the market between now and December
- Stablecoins Now Hold $210 Billion. Here's How That Compares to Your Bank and Brokerage.
Günlük aralık
92.81 94.55
Yıllık aralık
62.41 99.59
- Önceki kapanış
- 93.27
- Açılış
- 93.34
- Satış
- 94.31
- Alış
- 94.61
- Düşük
- 92.81
- Yüksek
- 94.55
- Hacim
- 13.622 K
- Günlük değişim
- 1.12%
- Aylık değişim
- -1.14%
- 6 aylık değişim
- 21.49%
- Yıllık değişim
- 45.95%
21 Eylül, Pazar