Währungen / SCHW
SCHW: Charles Schwab Corporation (The)
93.27 USD 1.18 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHW hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.90 bis zu einem Hoch von 93.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Charles Schwab Corporation (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
91.90 93.74
Jahresspanne
62.41 99.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.09
- Eröffnung
- 91.97
- Bid
- 93.27
- Ask
- 93.57
- Tief
- 91.90
- Hoch
- 93.74
- Volumen
- 19.233 K
- Tagesänderung
- 1.28%
- Monatsänderung
- -2.23%
- 6-Monatsänderung
- 20.15%
- Jahresänderung
- 44.34%
