SCHW: Charles Schwab Corporation (The)

93.27 USD 1.18 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCHW hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.90 bis zu einem Hoch von 93.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Charles Schwab Corporation (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
91.90 93.74
Jahresspanne
62.41 99.59
Vorheriger Schlusskurs
92.09
Eröffnung
91.97
Bid
93.27
Ask
93.57
Tief
91.90
Hoch
93.74
Volumen
19.233 K
Tagesänderung
1.28%
Monatsänderung
-2.23%
6-Monatsänderung
20.15%
Jahresänderung
44.34%
