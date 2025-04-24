Валюты / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
33.81 USD 1.19 (3.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PDEX за сегодня изменился на 3.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.58, а максимальная — 34.53.
Следите за динамикой Pro-Dex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PDEX
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Strength Seen in ProDex (PDEX): Can Its 8.2% Jump Turn into More Strength?
- Pro-Dex: Crash After Strong Earnings Leads To A Buying Opportunity (NASDAQ:PDEX)
Дневной диапазон
32.58 34.53
Годовой диапазон
26.29 70.26
- Предыдущее закрытие
- 32.62
- Open
- 32.76
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Low
- 32.58
- High
- 34.53
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- 3.65%
- Месячное изменение
- -26.68%
- 6-месячное изменение
- -32.54%
- Годовое изменение
- 13.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.