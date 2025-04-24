КотировкиРазделы
PDEX: Pro-Dex Inc

33.81 USD 1.19 (3.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PDEX за сегодня изменился на 3.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.58, а максимальная — 34.53.

Дневной диапазон
32.58 34.53
Годовой диапазон
26.29 70.26
Предыдущее закрытие
32.62
Open
32.76
Bid
33.81
Ask
34.11
Low
32.58
High
34.53
Объем
131
Дневное изменение
3.65%
Месячное изменение
-26.68%
6-месячное изменение
-32.54%
Годовое изменение
13.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.