クォートセクション
通貨 / PDEX
株に戻る

PDEX: Pro-Dex Inc

34.76 USD 2.07 (6.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PDEXの今日の為替レートは、6.33%変化しました。日中、通貨は1あたり32.97の安値と34.76の高値で取引されました。

Pro-Dex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDEX News

1日のレンジ
32.97 34.76
1年のレンジ
26.29 70.26
以前の終値
32.69
始値
33.14
買値
34.76
買値
35.06
安値
32.97
高値
34.76
出来高
68
1日の変化
6.33%
1ヶ月の変化
-24.62%
6ヶ月の変化
-30.65%
1年の変化
16.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K