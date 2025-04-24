通貨 / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
34.76 USD 2.07 (6.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PDEXの今日の為替レートは、6.33%変化しました。日中、通貨は1あたり32.97の安値と34.76の高値で取引されました。
Pro-Dex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDEX News
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Strength Seen in ProDex (PDEX): Can Its 8.2% Jump Turn into More Strength?
- Pro-Dex: Crash After Strong Earnings Leads To A Buying Opportunity (NASDAQ:PDEX)
1日のレンジ
32.97 34.76
1年のレンジ
26.29 70.26
- 以前の終値
- 32.69
- 始値
- 33.14
- 買値
- 34.76
- 買値
- 35.06
- 安値
- 32.97
- 高値
- 34.76
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- 6.33%
- 1ヶ月の変化
- -24.62%
- 6ヶ月の変化
- -30.65%
- 1年の変化
- 16.45%
