PDEX: Pro-Dex Inc
33.87 USD 0.89 (2.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PDEX hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.87 bis zu einem Hoch von 34.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pro-Dex Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.87 34.71
Jahresspanne
26.29 70.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.76
- Eröffnung
- 34.63
- Bid
- 33.87
- Ask
- 34.17
- Tief
- 33.87
- Hoch
- 34.71
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -2.56%
- Monatsänderung
- -26.55%
- 6-Monatsänderung
- -32.42%
- Jahresänderung
- 13.47%
