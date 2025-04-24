Dövizler / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
34.36 USD 0.40 (1.15%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PDEX fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.87 ve Yüksek fiyatı olarak 34.71 aralığında işlem gördü.
Pro-Dex Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PDEX haberleri
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Dentsply International (XRAY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Strength Seen in ProDex (PDEX): Can Its 8.2% Jump Turn into More Strength?
- Pro-Dex: Crash After Strong Earnings Leads To A Buying Opportunity (NASDAQ:PDEX)
Günlük aralık
33.87 34.71
Yıllık aralık
26.29 70.26
- Önceki kapanış
- 34.76
- Açılış
- 34.63
- Satış
- 34.36
- Alış
- 34.66
- Düşük
- 33.87
- Yüksek
- 34.71
- Hacim
- 116
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- -25.48%
- 6 aylık değişim
- -31.44%
- Yıllık değişim
- 15.11%
21 Eylül, Pazar