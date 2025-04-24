QuotazioniSezioni
PDEX: Pro-Dex Inc

34.36 USD 0.40 (1.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PDEX ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.87 e ad un massimo di 34.71.

Segui le dinamiche di Pro-Dex Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
33.87 34.71
Intervallo Annuale
26.29 70.26
Chiusura Precedente
34.76
Apertura
34.63
Bid
34.36
Ask
34.66
Minimo
33.87
Massimo
34.71
Volume
116
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
-25.48%
Variazione Semestrale
-31.44%
Variazione Annuale
15.11%
