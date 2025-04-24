Valute / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
34.36 USD 0.40 (1.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PDEX ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.87 e ad un massimo di 34.71.
Segui le dinamiche di Pro-Dex Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PDEX News
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
Intervallo Giornaliero
33.87 34.71
Intervallo Annuale
26.29 70.26
- Chiusura Precedente
- 34.76
- Apertura
- 34.63
- Bid
- 34.36
- Ask
- 34.66
- Minimo
- 33.87
- Massimo
- 34.71
- Volume
- 116
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- -25.48%
- Variazione Semestrale
- -31.44%
- Variazione Annuale
- 15.11%
21 settembre, domenica