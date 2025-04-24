Devises / PDEX
PDEX: Pro-Dex Inc
34.36 USD 0.40 (1.15%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PDEX a changé de -1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.87 et à un maximum de 34.71.
Suivez la dynamique Pro-Dex Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PDEX Nouvelles
- Pro-Dex earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pro-Dex Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Dentsply International (XRAY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Strength Seen in ProDex (PDEX): Can Its 8.2% Jump Turn into More Strength?
- Pro-Dex: Crash After Strong Earnings Leads To A Buying Opportunity (NASDAQ:PDEX)
Range quotidien
33.87 34.71
Range Annuel
26.29 70.26
- Clôture Précédente
- 34.76
- Ouverture
- 34.63
- Bid
- 34.36
- Ask
- 34.66
- Plus Bas
- 33.87
- Plus Haut
- 34.71
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- -1.15%
- Changement Mensuel
- -25.48%
- Changement à 6 Mois
- -31.44%
- Changement Annuel
- 15.11%
